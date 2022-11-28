Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что думает о возможном превращении рекорда Андрея Шевченко по количеству голов за "сине-желтых".

"Мечтаю только об одном – играть в футбол, получать от этого удовольствие. А как там будет – пусть так и будет. Одному Богу известно. Сколько у меня сил – столько буду играть.

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Главное, чтобы я помогал своей команде добыть результат. А побью рекорд или нет – это уже такое", – рассказал Ярмоленко в программе Fantastic Football.

Отметим, что Ярмоленко второй в списке лучших бомбардиров в составе сборной Украины - 47 голов. Впереди только Андрей Шевченко, у которого 48 забитых мячей.

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