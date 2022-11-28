Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко розповів, що думає про можливе перевершення рекорду Андрія Шевченка за кількістю голів за "синьо-жовтих".

"Мрію тільки про одне – грати в футбол, отримувати від цього задоволення. А як там буде – нехай так і буде. Одному Богу відомо. Скільки у мене сил – стільки буду грати.

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Головне, щоб я допомагав своїй команді отримувати результат. А поб'ю рекорд чи ні – це вже таке", – розповів Ярмоленко у програмі Fantastic Football.

Зауважимо, що Ярмоленко наразі другий у списку найкращих бомбардирів у складі збірної України – 47 голів. Попереду лише Андрій Шевченко, який має 48 забитих м'ячів.

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