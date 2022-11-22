"По моей информации, Ребров в Украине встречался не только с Павелко, но и с представителями Офиса Президента. В частности, с господином Ермаком. Я могу повторить то, что говорил ранее: есть принципиальное согласие от Реброва на это сотрудничество с УАФ и сборной.

Ребров приехал в Киев, чтобы встретиться с представителями УАФ, – источник

Только не можем сейчас знать, когда это начнется. Если его уволят в феврале или в марте, то может появиться уже на первую игру отборочного цикла Евро против Англии. Если нет, то в конце мая Ребров может подойти к руководству, чтобы клуб не выплачивал зарплату за последний месяц и провел его с другим тренером.

Главное, по моей информации, контракт с Ребровым в УАФ готов подписывать на 7 лет, учитывая цикл ЧМ-2030", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, контракт Александра Петракова с УАФ истекает в декабре. Пока ни тренер, ни УАФ не сообщали хотя бы о намерении продолжить сотрудничество. Сергея Реброва называют одним из главных кандидатов в должность.

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