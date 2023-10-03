Заявка "сине-желтых" на октябрьские матчи претерпела определенные изменения из-за проблем со здоровьем у Виктора Цыганкова.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров нашел замену травмированному полузащитнику Жироны Виктору Цыганкову.

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По сообщению официального сайта УАФ, из резервного списка в основной переведен полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихаленка.

Напомним, Цыганков почувствовал мышечный дискомфорт в первом тайме матча 8-го тура Ла Лиги против Реала и в перерыве попросил замену. Обследование выявило у Виктора травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. На восстановление ему понадобится примерно один месяц.

К слову, национальная команда начнет свой сбор 8 октября в Праге. 14 октября "сине-желтые" будут принимать Северную Македонию, а 17 октября в гостях сыграют с Мальтой.

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