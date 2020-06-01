Ярмоленко сватают в неожиданном направлении – СМИ оценили реальность трансфера

Вингера сборной Украины и Вест Хэма Андрея Ярмоленко сватают в известный европейский клуб – уже есть неожиданные препятствия на пути к трансферу.

Фенербахче рассчитывает взять Андрея Ярмоленко в аренду, сообщает турецкое издание Takvim со ссылкой на британские СМИ.

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Отмечается, что турецкий клуб уже пытался подписать украинца, однако не смог договориться с Боруссией – немцы настаивали на полноценном трансфере, тогда как Фенербахче стремился взять игрока в аренду. Однако турки продолжают мечтать об усилении правого фланга атаки после ухода Мозеса.

Фенербахче сейчас также пытается договориться об аренде Ярмоленко, но вряд ли сможет удовлетворить финансовые аппетиты украинца. Добавляется, что Вест Хэм хочет включить обязательное право выкупа.

К слову, Ярмоленко провел 15 поединков в составе Вест Хэма, записав в свой актив 3 гола и ассист.

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