Ярмоленка сватають у несподіваному напрямку – ЗМІ оцінили реальність трансферу

Вінгера збірної України та Вест Хема Андрія Ярмоленка сватають до відомого європейського клубу – вже є несподівані перешкоди на шляху до трансферу.

Фенербахче розраховує взяти Андрія Ярмоленка в оренду, повідомляє турецьке видання Takvim з посиланням на британські ЗМІ.

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Зазначається, що турецький клуб вже намагався підписати українця, проте не зміг домовитися з Борусією – німці наполягали на повноцінному трансфері, тоді як Фенербахче прагнув взяти гравця в оренду. Однак турки продовжують мріяти про підсилення правого флангу атаки після відходу Мозеса.

Фенербахче зараз також намагається домовитись щодо оренди Ярмоленка, але навряд зможе задовольнити фінансові апетити українця. Додається, що Вест Хем хоче включити обов'язкове право викупу.

До слова, Ярмоленко провів 15 поєдинків у складі Вест Хема, записавши до свого активу 3 голи та асист.

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