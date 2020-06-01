toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
ШАХТАР - ДИНАМО ТАРАС СТЕПАНЕНКО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ярмоленка сватають у несподіваному напрямку – ЗМІ оцінили реальність трансферу

14:08 3860 Читать на русском
Ярмоленка сватають у несподіваному напрямку – ЗМІ оцінили реальність трансферу
Андрій Ярмоленко / Getty Images

Вінгера збірної України та Вест Хема Андрія Ярмоленка сватають до відомого європейського клубу – вже є несподівані перешкоди на шляху до трансферу.

Фенербахче розраховує взяти Андрія Ярмоленка в оренду, повідомляє турецьке видання Takvim з посиланням на британські ЗМІ.

Ярмоленко повернувся з новим іміджем і легко забиває на тренуваннях Вест Хема

Зазначається, що турецький клуб вже намагався підписати українця, проте не зміг домовитися з Борусією – німці наполягали на повноцінному трансфері, тоді як Фенербахче прагнув взяти гравця в оренду. Однак турки продовжують мріяти про підсилення правого флангу атаки після відходу Мозеса.

Фенербахче зараз також намагається домовитись щодо оренди Ярмоленка, але навряд зможе задовольнити фінансові апетити українця. Додається, що Вест Хем хоче включити обов'язкове право викупу.

До слова, Ярмоленко провів 15 поєдинків у складі Вест Хема, записавши до свого активу 3 голи та асист.

"Степаненко симулював – це дуже некрасиво": чому Бущан не врятував Динамо, фантазії із Циганковим і сумнівний пенальті

blog_ava
Шевчук: Я не згоден з рефері, але на місці Степаненка – вчинив би так само
00:20
2269
Теги
Трансфери Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Фенербахче Фенербахче Туреччина
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
46
хв
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук