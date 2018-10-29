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Вест Хэм нашел замену Ярмоленко

28 октября 11:40 567 Читати українською
Вест Хэм нашел замену Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Sky Sports

Вест Хэм выиграл борьбу за плеймейкера Атланты Юнайтед Мигеля Альмирона.

Вест Хэм близок к приобретению полузащитника американской Атланты Юнайтед Мигеля Альмирона за 25 млн фунтов, сообщает Football.London.

Лестер – Вест Хэм – 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

На футболиста сборной Парагвая также претендовали Арсенал и Тоттенхэм, но "молотобойцы" опередили своих соседей по городу.

В Альмироне клуб видит замену Андрею Ярмоленко, который выбыл на полгода из-за травмы ахилла. Парагваец в текущем сезоне МЛС забил 12 голов и отдал 13 ассистов.

Ярмоленко поблагодарил всех за поддержку – видео дня​​​​​​​

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