Вест Хэм нашел замену Ярмоленко

Вест Хэм выиграл борьбу за плеймейкера Атланты Юнайтед Мигеля Альмирона.

Вест Хэм близок к приобретению полузащитника американской Атланты Юнайтед Мигеля Альмирона за 25 млн фунтов, сообщает Football.London.

Лестер – Вест Хэм – 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

На футболиста сборной Парагвая также претендовали Арсенал и Тоттенхэм, но "молотобойцы" опередили своих соседей по городу.

В Альмироне клуб видит замену Андрею Ярмоленко, который выбыл на полгода из-за травмы ахилла. Парагваец в текущем сезоне МЛС забил 12 голов и отдал 13 ассистов.

Ярмоленко поблагодарил всех за поддержку – видео дня​​​​​​​