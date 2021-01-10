Вингер Уотфорда Исмаила Сарр серьезно заинтересовал "молотов", утверждает The Sun.

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Летом звезду "шершней" сватали в Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, однако все осталось на уровне слухов. Сенегальцу пришлось играть в Чемпионшипе – 19 матчей, 4 гола и 5 ассистов за полсезона. Вест Хэм ищет универсального игрока в атаку и якобы готов выложить за Сарра 30 млн фунтов.

Добавим, что основной позицией 22-летнего сенегальца является правый вингер, то есть он может стать прямым конкурентом Андрея Ярмоленко. Сарр также может сыграть слева и даже в центре нападения.

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