Вінгер Уотфорда Ісмаїла Сарр серйозно зацікавив "молотів", стверджує The Sun.

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Влітку зірку "шершнів" сватали в Манчестер Юнайтед і Ліверпуль, однак все залишилося на рівні чуток. Сенегальцю довелося грати у Чемпіоншипі – 19 матчів, 4 голи та 5 асистів за півсезону. Вест Хем шукає універсального гравця в атаку і нібито готовий викласти за Сарра 30 млн фунтів.

Додамо, що основною позицією 22-річного сенегальця є правий вінгер, тобто він може стати прямим конкурентом Андрія Ярмоленка. Сарр також може зіграти зліва і навіть в центрі нападу.

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