Після матчу проти Ман Сіті (2:2) вінгер Вест Хема знайшов час, щоб зустрітися з дітками, які втекли від війни на Батьківщині.

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Ярмоленко був не з порожніми руками. Він приніс маленьким гостям купу пакуночків, в яких були подарунки. Діти зустріли Андрія гучними оваціями і одностайно відповіли на питання, чи сподобався їм футбол.

Yarmolenko (after his final London Stadium appearance) met with Ukrainian refugee kids and gave them gifts following West Ham’s 2-2 draw v City pic.twitter.com/G8KZiUw2DH — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 15, 2022

Додамо, що це був останній матч Ярмоленка на стадіоні Вест Хема, оскільки влітку 32-річний вінгер стає вільним агентом.

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