Ярмоленко роздав купу подарунків українським дітям-біженцям – кадри теплої зустрічі
Андрій Ярмоленко продовжив традицію українських гравців АПЛ підтримувати своїх маленьких земляків.
Після матчу проти Ман Сіті (2:2) вінгер Вест Хема знайшов час, щоб зустрітися з дітками, які втекли від війни на Батьківщині.
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Ярмоленко був не з порожніми руками. Він приніс маленьким гостям купу пакуночків, в яких були подарунки. Діти зустріли Андрія гучними оваціями і одностайно відповіли на питання, чи сподобався їм футбол.
Додамо, що це був останній матч Ярмоленка на стадіоні Вест Хема, оскільки влітку 32-річний вінгер стає вільним агентом.
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