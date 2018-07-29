Ярмоленко проти Іпсвіча: взаємодія на фланзі, контакт із Вілшером і суперечки фанатів у дусі "хто кращий?"

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко напередодні провів третій контрольний поєдинок у складі Вест Хема та допоміг лондонцям здолати Іпсвіч (2:1).

Українець відіграв 64 хвилини за "молотків" і зібрав суперечливі відгуки про свою гру. За версією частини фанатів Вест Хема, Ярмоленко повинен бути в старті команди в матчі 1-го туру нового сезону АПЛ проти Ліверпуля. Інші ж вважають, що Майкл Антоніо буде кращим варіантом для Мануеля Пеллегріні. Якщо боси лондонців не продадуть 28-річного англійця, щоб розвантажити зарплатну відомість, то колишньому вінгеру київського Динамо та Борусії Д доведеться добряче попотіти, щоб забронювати за собою місце в основі.

Уже на старті поєдинку Андрій Ярмоленко доклався до результативної атаки Вест Хема. Вінгер розпочав атаку довгою передачею вперед на Вілшера, потім підхопив м'яч після втрати "молотками" контролю над ним і в притаманній для себе манері кинув у прорив правим флангом Фредерікса. Раяну залишилося лише точно навісити до карного майданчика, де вже чатував Феліпе Андерсон – 1:0.

Ще один цікавий епізод за участі українця трапився на 30-й хвилині. Вілшер накрутив кількох оборонців і віддав на Ярмоленка, а Андрій зовнішньою стороною стопи класно виконав навіс у район воротарського майданчика. Щоправда, партнери такого задуму вінгера не зрозуміли й у потрібний момент у правильному місці не з'явилися.

Востаннє український атакувальний хавбек нагадав про себе наприкінці першого тайму. Джек Вілшер, який, вочевидь, збирається стати лідером Вест Хема, кинув Ярмолу в прорив, але той вдало пробити так і не зумів, але натомість заробив кутовий. Зрештою, "молотки" здобули перемогу над Іпсвічем. Але переможний м'яч підопічні Пеллегріні забили тоді, коли українець вже покинув поле. Ярмоленка на 64-й хвилині замінив чорногорець Хакшабановіч.

Наразі українець найкраще взаємодіє із Фредеріксом – ще одним літнім новачком, який буде вибором "номер один" для Пеллегріні на правому фланзі оборони, а також Вілшером – імовірно ключовим виконавцем у тактичних побудовах чилійця на чужій половині поля.

Після поєдинку в англійському сегменті твіттера розгорілася дискусія щодо рівня гри Андрія Ярмоленка та його конкурента за місце в старті – Майкла Антоніо:

I've just seen that apparently Antonio is better than Yarmolenko as well, like seriously what drugs do these lot take before they watch a game — Gone for a Burton (@rpburton) 29 липня 2018 р.

"Наразі я бачу, що Антоніо кращий за Ярмоленка", – написав користувач під ніком Gone for a Burton.

It doesn’t matter what they’ve done in the past tho. I like Antonio but yarmolenko will suit the style pellegrini will want to play. You have to think about what’s best for the team not just who you prefer as a player — Luke Tap (@LukeTap11) 28 липня 2018 р. "Неважливо, хто як грав у минулому. Мені подобається Антоніо, але Ярмоленко підходить під стиль, у якому хоче грати Пеллегріні. Ви повинні думати про те, що буде краще для команди, незалежно від того, якому гравцю симпатизуєте", – заперечив Luke Tap. Anderson and Masuaku down the left/Yarmolenko and Fredericks down the right is really mouth watering stuff — Jack (@Jvckist) 28 липня 2018 р. "Андерсон і Масуаку зліва, Ярмоленко та Фредерікс праворуч – дійсно апетитна страва", – написав у кулінарних термінах американський фанат Вест Хема.

People saying Antonio should start over Yarmolenko? pic.twitter.com/jONbSNTQQE — ΔИDY (@FelipeAndyson) 28 липня 2018 р. "Коли хтось каже, що Антоніо має бути в старті замість Ярмоленка".

***

Склад Вест Хема: Фабіанскі – Фредерікс, Бальбуена (Діоп, 71), Огбонна, Масуаку (Сабалета, 71) – Обіанг (Райс, 71), Куяте (Нобл, 46), Ярмоленко (Хакшабановіч, 64), Вілшер (Снодграс, 46), Феліпе Андерсон (Мартінес, 64) – Арнаутовіч (Каллен, 81)