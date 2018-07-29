toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - АРСЕНАЛ-КИЇВ КАРПАТИ - ЧОРНОМОРЕЦЬ ТРАНСФЕРИ

Ярмоленко проти Іпсвіча: взаємодія на фланзі, контакт із Вілшером і суперечки фанатів у дусі "хто кращий?"

11:45 2582 Читать на русском
Ярмоленко проти Іпсвіча: взаємодія на фланзі, контакт із Вілшером і суперечки фанатів у дусі "хто кращий?"
Андрій Ярмоленко / фото із соцмереж

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко напередодні провів третій контрольний поєдинок у складі Вест Хема та допоміг лондонцям здолати Іпсвіч (2:1).

Українець відіграв 64 хвилини за "молотків" і зібрав суперечливі відгуки про свою гру. За версією частини фанатів Вест Хема, Ярмоленко повинен бути в старті команди в матчі 1-го туру нового сезону АПЛ проти Ліверпуля. Інші ж вважають, що Майкл Антоніо буде кращим варіантом для Мануеля Пеллегріні. Якщо боси лондонців не продадуть 28-річного англійця, щоб розвантажити зарплатну відомість, то колишньому вінгеру київського Динамо та Борусії Д доведеться добряче попотіти, щоб забронювати за собою місце в основі.

Уже на старті поєдинку Андрій Ярмоленко доклався до результативної атаки Вест Хема. Вінгер розпочав атаку довгою передачею вперед на Вілшера, потім підхопив м'яч після втрати "молотками" контролю над ним і в притаманній для себе манері кинув у прорив правим флангом Фредерікса. Раяну залишилося лише точно навісити до карного майданчика, де вже чатував Феліпе Андерсон – 1:0.

Ще один цікавий епізод за участі українця трапився на 30-й хвилині. Вілшер накрутив кількох оборонців і віддав на Ярмоленка, а Андрій зовнішньою стороною стопи класно виконав навіс у район воротарського майданчика. Щоправда, партнери такого задуму вінгера не зрозуміли й у потрібний момент у правильному місці не з'явилися.

Востаннє український атакувальний хавбек нагадав про себе наприкінці першого тайму. Джек Вілшер, який, вочевидь, збирається стати лідером Вест Хема, кинув Ярмолу в прорив, але той вдало пробити так і не зумів, але натомість заробив кутовий. Зрештою, "молотки" здобули перемогу над Іпсвічем. Але переможний м'яч підопічні Пеллегріні забили тоді, коли українець вже покинув поле. Ярмоленка на 64-й хвилині замінив чорногорець Хакшабановіч.

Наразі українець найкраще взаємодіє із Фредеріксом – ще одним літнім новачком, який буде вибором "номер один" для Пеллегріні на правому фланзі оборони, а також Вілшером – імовірно ключовим виконавцем у тактичних побудовах чилійця на чужій половині поля.

Після поєдинку в англійському сегменті твіттера розгорілася дискусія щодо рівня гри Андрія Ярмоленка та його конкурента за місце в старті – Майкла Антоніо:

"Наразі я бачу, що Антоніо кращий за Ярмоленка", – написав користувач під ніком Gone for a Burton.

"Неважливо, хто як грав у минулому. Мені подобається Антоніо, але Ярмоленко підходить під стиль, у якому хоче грати Пеллегріні. Ви повинні думати про те, що буде краще для команди, незалежно від того, якому гравцю симпатизуєте", – заперечив Luke Tap.

"Андерсон і Масуаку зліва, Ярмоленко та Фредерікс праворуч – дійсно апетитна страва", – написав у кулінарних термінах американський фанат Вест Хема.

"Коли хтось каже, що Антоніо має бути в старті замість Ярмоленка".

***

Склад Вест Хема: Фабіанскі – Фредерікс, Бальбуена (Діоп, 71), Огбонна, Масуаку (Сабалета, 71) – Обіанг (Райс, 71), Куяте (Нобл, 46), Ярмоленко (Хакшабановіч, 64), Вілшер (Снодграс, 46), Феліпе Андерсон (Мартінес, 64) – Арнаутовіч (Каллен, 81)

Теги
Англія Статті Головне Товариські матчі Вест Хем Вест Хем Майкл Антоніо Майкл Антоніо Іпсвіч Іпсвіч Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
28
хв
Авангард
18:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук