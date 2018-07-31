Ярмоленко пропустить товариський матч проти Майнца

Український легіонер лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки команди на товариський матч проти Майнца.

Андрій Ярмоленко пропустить товариський матч Вест Хема проти німецького Майнца. Півзахисник збірної України не потрапив до заявки лондонців на цей поєдинок, повідомляє офіційний твіттер англійської команди.

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Таким чином, Ярмоленко пропустить вже третій із шести товариських матчів Вест Хема напередодні старту нового сезону. Раніше він зіграв проти Іпсвіча, Престона і Уікома, в яких відзначився одним асистом.

Матч Вест Хем – Майнц розпочнеться сьогодні о 19:30.

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