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Ярмоленко покинул расположение сборной Украины

18:07 40 Читати українською
Ярмоленко покинул расположение сборной Украины
Андрей Ярмоленко / фото Евгения Кравса

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко покинул лагерь национальной команды Украины.

Сегодня утром, 8 июня, расположение национальной команды покинул Андрей Ярмоленко, сообщает пресс-служба УАФ.

Лунин официально возвращается в расположение сборной Украины U-20 и сыграет в полуфинале ЧМ-2019

Отмечается, что заранее было известно, что атакующий полузащитник не сможет помочь партнерам в июньских матчах, но он поддерживал их и выполнял свой индивидуальный план восстановительных тренировок.

Остальные 25 футболистов, в частности Марлос и Николай Шапаренко, которые не попали в заявку на игру против сербов, остаются в обойме Андрея Шевченко.

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