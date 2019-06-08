Ярмоленко покинув розташування збірної України

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко покинув табір національної команди України.

Сьогодні вранці, 8 червня, розташування національної команди залишив Андрій Ярмоленко, повідомляє прес-служба УАФ.

Лунін офіційно повертається в розташування збірної України U-20 і зіграє у півфіналі ЧС-2019

Зазначається, що заздалегідь було відомо, що атакувальний півзахисник не зможе допомогти партнерам у червневих поєдинках, але він підтримував їх та виконував свій індивідуальний план відновлювальних тренувань.

Решта 25 футболістів, зокрема Марлос та Микола Шапаренко, які не потрапили до заявки на гру проти сербів, залишаються в обоймі Андрія Шевченка.

"Ми отримали прекрасний шанс побачити збірну України без бразильців". Фоззі – про причини розгрому Сербії