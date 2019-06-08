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Ярмоленко покинув розташування збірної України

18:07 1339 Читать на русском
Ярмоленко покинув розташування збірної України
Андрій Ярмоленко / фото Євгена Кравса

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко покинув табір національної команди України.

Сьогодні вранці, 8 червня, розташування національної команди залишив Андрій Ярмоленко, повідомляє прес-служба УАФ.

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Зазначається, що заздалегідь було відомо, що атакувальний півзахисник не зможе допомогти партнерам у червневих поєдинках, але він підтримував їх та виконував свій індивідуальний план відновлювальних тренувань.

Решта 25 футболістів, зокрема Марлос та Микола Шапаренко, які не потрапили до заявки на гру проти сербів, залишаються в обоймі Андрія Шевченка.

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Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Україна Україна Збірна України
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