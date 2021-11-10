"Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направили на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы ОХМАТДЕТ, медицинское оборудование", – написал Ярмоленко в Instagram под общей фотографией.

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Напомним, Андрей пообещал отдать на благотворительность бонусы, заработанные на Евро-2020 еще во время участия на турнире. Выделенная сумма не разглашается. Добавим, что Украина в итоге дошла до 1/4 финала чемпионата Европы, где была разбита Англией (0:4).

К слову, Ярмоленко в текущем сезоне сыграл в 13 матчах за Вест Хэм, у которых отметился 2 результативными передачами.

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