Вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко не представляет себя в футболке донецкого Шахтера.

"Я бы, конечно, сказал "нет". Дело не в деньгах. С огромным уважением отношусь к Шахтеру, его болельщикам и президенту, он построил сумасшедшую команду", – сказал Ярмоленко в эфире программы Вацко Light.

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Напомним, Андрей более 10 лет находился в системе киевского Динамо. За первую команду сыграл 340 матчей, в которых забил 137 голов. Был лидером и капитаном. Летом 2017-го за 25 млн евро перешел в Боруссию Д.

В прошлом сезоне Ярмоленко сыграл за Вест Хэм лишь 24 матча во всех турнирах. Украинец страдал от травм, поэтому всего за более тысячу минут на поле забил три гола и отдал 5 ассистов.

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