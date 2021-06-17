Украина и Северная Македония встречаются во 2 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Украина – Северная Македония.

"Сине-желтые" открыли счет на 29-й минуте. Это Караваев элегантно продлил на дальнюю штангу навес с углового, а там идеально замкнул прострел Андрей Ярмоленко.

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Видео гола Ярмоленко:

А еще через пять минут наша сборная закрепила свое преимущество. Роман Яремчук искусно избежал офсайда после передачи Ярмоленко и реализовал выход один на один с голкипером. Видео гола Яремчука:

После перерыва балканцы сократили отставание. Караваев сфолил против Пандева, арбитр назначил пенальти. Бущан потянул удар Алиоски, но тот успел на добивание. 2:1.

Видео гола Алиоски: