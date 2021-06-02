Вчера "сине-желтым" пришлось заниматься под дождем, однако на хорошую атмосферу в коллективе это не повлияло.

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Игроки взяли огромные резиновые мячи и собрались кругом. Выбранной "жертве" нужно было пробежать по центру и забрать футболку, минуя выстрелы партнеров. Первая же попытка завершилась неудачей – Артема Беседина свалили с ног мощным ударом. Опытный Андрей Ярмоленко пытался лечь, но и ему досталось несколькими мячами.

Напомним, 3 июня сборная Украины сыграет свой второй спарринг в рамках подготовки к Евро-2020. "Сине-желтые" на Днепр Арене будут принимать Северную Ирландию, начало в 21:45.

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