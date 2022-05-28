Шотландская футбольная ассоциация подготовила предматчевую програмку, посвященную поединку полуфинала плей-офф квалификации на чемпионат мира в Катаре.

В этой програмке сборная Украины представлена ​​следующими словами: "Команда Александра Петракова занимает 27 место в рейтинге ФИФА.

"Я хотел бы, чтобы Украина выиграла": капитан сборной Шотландии удивил комментарием перед дуэлью с "сине-желтыми"

Украина может похвастаться талантами мирового уровня – это Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко", – говорится на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации.

Стоимость програмки, которая напечатана на 68 листах – 5 фунтов без учета доставки.

Напомним, матч Шотландия – Украина будет сыгран 1 июня в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Победитель 5 числа будет противостоять Уэльсу в поединке за выход на ЧМ-2022.

Зінченко в Арсенал: Лондон вабить розкішними умовами – Манчестер Сіті не проти, а Гвардіола вже знайшов українцю заміну