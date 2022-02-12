Спортинг получил комфортное преимущество в два мяча благодаря Паулиньо и Нуну Сантушу. Еще до перерыва Порту ответил бильярдным ударом Виейры с линии штрафной.

Порту спас ничью в безумном матче со Спортингом – Яремчук и Ко имеют шанс сократить отставание от лидеров

Почти весь второй тайм лиссабонцы отбивались в меньшинстве – на 49-й минуте центрбек Коатес получил вторую желтую. Дотерпеть не удалось. Тареми шикарно сыграл на втором этаже, оформив окончательные 2:2. Ничья позволила Порту спокойно оставаться на вершине с отрывом в 6 очков. В то же время Спортинг может подпустить Бенфику на расстояние 4 пунктов, если команда Романа Яремчука сегодня одолеет Санта-Клару.