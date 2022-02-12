Яскрава битва за португальський трон у відеоогляді матчу Порту – Спортінг – 2:2
Порту та Спортінг розписали нічию в 22 турі чемпіонату Португалії. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Чемпіонат Португалії 2021/22, 22-й тур
Порту – Спортінг – 2:2
Голи: Вієйра, 38, Таремі, 78 – Паулінью, 8, Нуну Сантуш, 34
Вилучення: Коатес, 49 (Спортінг)
Спортінг отримав комофортну перевагу у два м'ячі завдяки Паулінью і Нуну Сантушу. Ще до перерви Порту відповів більярдним ударом Вієйри з лінії карного майданчика.
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Майже весь другий тайм лісабонці відбивались у меншості – на 49-й хвилині центрбек Коатес отримав другу жовту. Дотерпіти не вдалось. Таремі розкішно зіграв на другому поверсі, оформивши остаточні 2:2. Нічия дозволила Порту спокійно залишатися на вершині з відривом у 6 очок. Натомість Спортінг може підпустити Бенфіку на відстань 4 пунктів, якщо команда Романа Яремчука сьогодні здолає Санта-Клару.