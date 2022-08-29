Бенфика нашла новый клуб для 26-летнего форварда, которого новый тренер лиссабонцев Рогер Шмидт не видел в составе своей команды. Информация о переходе Яремчука в Брюгге получила подтверждение.

Трансфер Яремчука в Брюгге станет рекордным в истории бельгийского клуба – известны детали соглашения

Сегодня украинец уже прибыл в Бельгию. Его сфотографировали в аэропорту Брюсселя. Следовательно, у Яремчука есть все шансы стать одноклубником Эдуарда Соболя, который помог Брюгге выиграть три последних чемпионата Бельгии.

Напомним, Роман уже выступал в Лиге Жупиле – 4 сезона в Генте. Прошлым летом украинец перешел в Бенфику за 17 млн ​​евро, однако закрепиться в Лиссабоне не сумел: 9 голов и 5 ассистов в 47 матчах за "орлов".