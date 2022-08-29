Бенфіка таки знайшла новий клуб для 26-річного форварда, якого новий тренер лісабонців Рогер Шмідт не бачив у складі своєї команди. Інформація про перехід Яремчука в Брюгге отримала підтвердження.

Трансфер Яремчука в Брюгге стане рекордним в історії бельгійського клубу – відомі деталі угоди

Сьогодні українець вже прибув до Бельгії. Його сфотографували в аеропорту Брюсселя. Відтак, Яремчук має всі шанси стати одноклубником Едуарда Соболя, який допоміг Брюгге виграти три останні чемпіонати Бельгії.

Нагадаємо, Роман вже виступав у Лізі Жупіле – 4 сезони в Генті. Минулого літа українець перейшов у Бенфіку за 17 млн євро, однак закріпитися у Лісабоні не зумів: 9 голів і 5 асистів у 47 матчах за "орлів".