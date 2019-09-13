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Воробей сравнил Яремчука и Мораеса – экс-форвард сборной Украины назвал своего фаворита

13:43 84 Читати українською
Воробей сравнил Яремчука и Мораеса – экс-форвард сборной Украины назвал своего фаворита
Жуниор Мораес и Роман Яремчук / фото УАФ

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился впечатлениями от матчей против Литвы и Нигерии, а также сравнил Жуниора Мораеса и Романа Яремчука.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Сборную Нигерии можно назвать сильным соперником. Матч дал хорошие поводы для размышлений. Во-первых, можно было посмотреть ближайший резерв, хотя это звучит банально, потому что сейчас в сборной здоровая конкуренция, и на одну позицию есть по два претендента.

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Во-вторых, есть основа для размышлений на фоне такого поединка. Увидеть, кто еще не вошел в определенные кондиции, а также матч показал некоторые недостатки в нашей команде, и над чем надо поработать в ближайшее время перед финишем в отборочных играх. Однако, проявили характер и сыграли достойно.

Сказал бы, что Яремчук впереди выглядит лучше Мораеса, ведь он в клубе больше заточен под линию полузащиты в сочетании с бразильцами. В чемпионате "горняки" загоняют своих соперников в штрафной, почти заводят мяч в ворота, где нужно только вовремя оказаться.

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Можно назвать Мораеса игроком штрафной. А с сильным соперником, таким как нигерийцы, ему приходилось искать мяч, вступать в жесткие единоборства с защитниками, поэтому он чувствовал себя не совсем в "своей тарелке", – поделился Воробей в комментарии Zik.ua.

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Теги
Андрей Воробей Андрей Воробей Жуниор Мораес Жуниор Мораес Украина Украина Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Украина - Нигерия
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