Воробей сравнил Яремчука и Мораеса – экс-форвард сборной Украины назвал своего фаворита

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился впечатлениями от матчей против Литвы и Нигерии, а также сравнил Жуниора Мораеса и Романа Яремчука.

"Сборную Нигерии можно назвать сильным соперником. Матч дал хорошие поводы для размышлений. Во-первых, можно было посмотреть ближайший резерв, хотя это звучит банально, потому что сейчас в сборной здоровая конкуренция, и на одну позицию есть по два претендента.

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Во-вторых, есть основа для размышлений на фоне такого поединка. Увидеть, кто еще не вошел в определенные кондиции, а также матч показал некоторые недостатки в нашей команде, и над чем надо поработать в ближайшее время перед финишем в отборочных играх. Однако, проявили характер и сыграли достойно.

Сказал бы, что Яремчук впереди выглядит лучше Мораеса, ведь он в клубе больше заточен под линию полузащиты в сочетании с бразильцами. В чемпионате "горняки" загоняют своих соперников в штрафной, почти заводят мяч в ворота, где нужно только вовремя оказаться.

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Можно назвать Мораеса игроком штрафной. А с сильным соперником, таким как нигерийцы, ему приходилось искать мяч, вступать в жесткие единоборства с защитниками, поэтому он чувствовал себя не совсем в "своей тарелке", – поделился Воробей в комментарии Zik.ua.