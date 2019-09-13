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Воробей порівняв Яремчука та Мораєса – екс-форвард збірної України назвав свого фаворита

13:40 188 Читать на русском
Воробей порівняв Яремчука та Мораєса – екс-форвард збірної України назвав свого фаворита
Жуніор Мораєс та Роман Яремчук / фото УАФ

Колишній форвард збірної України Андрій Воробей поділився враженнями від матчів проти Литви та Нігерії, а також порівняв Жуніора Мораєса та Романа Яремчука.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Збірну Нігерії можна назвати сильним суперником. Матч дав хороші приводи для роздумів. По-перше, можна було подивитися найближчий резерв, хоча це звучить банально, бо зараз у збірній здорова конкуренція, і на одну позицію є по два претенденти.

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По-друге, є підгрунття для роздумів на тлі такого поєдинку. Побачити, хто ще не увійшов в певні кондиції, а також матч показав деякі недоліки в нашій команді, і над чим треба попрацювати найближчим часом перед фінішем у відбіркових іграх. Однак, проявили характер і зіграли гідно.

Сказав би, що Яремчук попереду виглядає краще за Мораєса, він у клубі більше заточений під лінію півзахисту у поєднанні з бразильцями. У чемпіонаті "гірники" заганяють своїх суперників до штрафного, майже заводять м'яч в ворота, де потрібно тільки вчасно перебувати.

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Можна назвати Мораєса гравцем штрафного майданчика. А із сильним суперником, таким як нігерійці, йому доводилося шукати м'яч, вступати у жорсткі єдиноборства з захисниками, тому він почувався не зовсім у "своїй тарілці", – поділився Воробей у коментарі Zik.ua.

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Теги
Андрій Воробей Андрій Воробей Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Україна Україна Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Україна - Нігерія
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