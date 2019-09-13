Воробей порівняв Яремчука та Мораєса – екс-форвард збірної України назвав свого фаворита

Колишній форвард збірної України Андрій Воробей поділився враженнями від матчів проти Литви та Нігерії, а також порівняв Жуніора Мораєса та Романа Яремчука.

"Збірну Нігерії можна назвати сильним суперником. Матч дав хороші приводи для роздумів. По-перше, можна було подивитися найближчий резерв, хоча це звучить банально, бо зараз у збірній здорова конкуренція, і на одну позицію є по два претенденти.

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По-друге, є підгрунття для роздумів на тлі такого поєдинку. Побачити, хто ще не увійшов в певні кондиції, а також матч показав деякі недоліки в нашій команді, і над чим треба попрацювати найближчим часом перед фінішем у відбіркових іграх. Однак, проявили характер і зіграли гідно.

Сказав би, що Яремчук попереду виглядає краще за Мораєса, він у клубі більше заточений під лінію півзахисту у поєднанні з бразильцями. У чемпіонаті "гірники" заганяють своїх суперників до штрафного, майже заводять м'яч в ворота, де потрібно тільки вчасно перебувати.

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Можна назвати Мораєса гравцем штрафного майданчика. А із сильним суперником, таким як нігерійці, йому доводилося шукати м'яч, вступати у жорсткі єдиноборства з захисниками, тому він почувався не зовсім у "своїй тарілці", – поділився Воробей у коментарі Zik.ua.