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Яремчук вошел в топ-30 лучших игроков чемпионата Бельгии

13:50 39 Читати українською
Яремчук вошел в топ-30 лучших игроков чемпионата Бельгии
Роман Яремчук – среди лучших / ФК Гент

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук попал в список 30 лучших футболистов Лиги Жупиле 2019/20.

Ведущее бельгийское издание Voetbal Primeur составило свой рейтинг лучших игроков в Лиге Жупиле. Сейчас оглашен список с 50 по 21 место. Форвард Гента Роман Яремчук занял 28 позицию.

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"Третий сезон украинца в ​​команде стал лучшим. Когда он получил травму, это стало большим ударом для Гента. Ожидали, что он поможет команде в плей-офф, но теперь мы знаем, чем все закончится", – подытожило издание выступления Романа.

24-летний Яремчук до серьезной травмы проводил лучший сезон в карьере. В его активе 17 голов и 4 ассиста в 30 сыгранных матчах. Также он стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе на Евро-2020 (4 мяча). Неудивительно, что им заинтересовались серьезные клубы – в частности, речь шла о Роме.

К слову, недавно Бельгия приняла решение досрочно завершить чемпионат, хотя официально это еще не утверждено. В таком случае чемпионом станет Брюгге, а Гент финиширует вторым.

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Теги
Украинцы за рубежом Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент
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