Яремчук с одноклубниками попал в топ-10 лучших атак Европы – Шахтер остался позади

Форвард Роман Яремчук стал одним из главных творцов яркой игры Гента в сезоне 2019/20.

Украинец со своими партнерами по атаке Джонатаном Дэвидом и Лораном Депуатром попали в десятку самых результативных трио всех европейских клубов, информирует Transfermarkt.

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Атака Гента уже "настреляла" 36 голов в чемпионате Бельгии – 18 у Дэвида, 10 у Яремчука и 8 у Депуатра. "Буйволы" делят 9-10 место с немецким РБ Лейпциг. Шахтеру не хватило лишь одного мяча, чтобы повторить этот результат. Лидером списка стала Бавария, в составе которой главными бомбардирами являются Левандовски, Гнабри и Коутиньо – 44 гола на троих.

Напомним, Роман Яремчук не играет с декабря прошлого года из-за травмы ахилла, однако нападающий сборной Украины близок к полному восстановлению.

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