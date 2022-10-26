Лига чемпионов, 5 тур

Брюгге – Порту – 0:4

Голы: Тареми, 33, 70, Эванилсон, 57, Эуштакио, 60

Нереализованный пенальти: Ланг, 51 (Б)

Интер – Виктория Пльзень – 4:0

Голы: Мхитарян,35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87

Брюгге – главная сенсация этой Лиги чемпионов. Бельгийцы заранее вышли в плей-офф и по сей день оставались единственной командой без пропущенных голов. Порту удалось пробить Миньоле. Правда, не с первой попытки.

Реал подложил свинью Шахтеру, безвольно проиграв Лейпцигу в Лиге чемпионов – "горнякам" нужно повторно бить РБ

За полчаса "драконы" создали множество моментов. Выделялся Отавио – капитан гостей раздавал гениальные пасы. Однако его партнеры все портили. Эуштакио, Тареми, Эванилсон, Галену, Урибе не могли поразить ворота с выгодных позиций.

В конце концов, передачи Отавио все же сделали разницу. Португалец перехватил мяч в центре поля и вырезал шикарный пас на Тареми. Иранский форвард обыграл голкипера и оборвал 400-минутную "сухую" серию Брюгге.

В начале второго тайма случился скандальный эпизод. У Карму сдали нервы во время борьбы против Мехеле в собственной штрафной – истерический удар по ногам привел к пенальти. Ванакен не забил с 11-метрового, но арбитру что-то не понравилось, потому он попросил перебить пенальти. К мячу подошел Ланг... и тоже не забил! Оба удара потянул Диогу Кошта. В общей сложности вратарь Порту взял 4 пенальти за 3 последних матча Лиги чемпионов.

Порту после этого решил не рисковать и забил еще два гола за несколько минут. Эванилсон воспользовался рикошетом и удвоил преимущество, а Эуштакио завершил хорошую атаку с участием Галену и Тареми. Брюгге поплыл и пропустил четвертый – Галену и Отавио шикарно разыграли, Тареми забил.

Таким образом Порту взял реванш за домашний позор от Брюгге месяц назад. Португальцы набрали 9 очков и сделали заявку на плей-офф (5 баллов гандикапа над Атлетико). В последнем туре "драконам" просто нужно будет не проиграть мадридцам.

Роман Яремчук и Эдуард Соболь на поле не вышли. Слева в обороне играл даже не конкурент Соболя Мейер, а номинальный вингер Бьюкенен. Яремчук не получил шанса. Сова из-за дисквалификации не играл, однако тренер предпочел Ланга, а на замену выпустил Нуса. У украинца совсем нет доверия.

*****

Интер выиграл дуэль у Барселоны еще две недели назад, расписав ничью на Камп Ноу. Сегодня "нерадзурри" оформили выход в плей-офф официально. Победа над чешской Викторией гарантирует Интеру 1/8 финала, а Барселону выбрасывает в Лигу Европы еще до матча с Баварией.

Итальянцы разрывали чехов весь матч. Виктория чудом продержалась 35 минут, ведь Димарко и Мхитарян должны были забивать раньше. Генрих нашел свой гол, вернее – Джеко нашел для него гол. Во время подачи слева боснец стянул на себя всех соперников, а Мхитарян спокойно пробил в пустой угол.

Джеко решил, что благотворительности хватит и начал забивать сам. Первый мяч Эдин оформил еще до перерыва, воспользовавшись грандиозным пасом Бареллы и прострелом Димарко. Во втором тайме Джеко оформил дубль, когда Мартинес хорошо разобрался в штрафной и выкатил под удар.

Интер мог забивать еще не раз. Вышел Лукаку, который два месяца пропустил из-за травмы, и попытался пробить через себя. А потом и забил, разыграв стеночку с Корреа. Но это все уже не имело никакого значения. Миланцы набрали 10 очков и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Виктория финиширует последней в группе.

Шахтер гарантировал себе евровесну ничьей с Селтиком – новое шоу Мудрика в ЛЧ, Сикан оформил промах года