"Могли ли обыграть Францию? Нет. Я считаю, что это был матч, в котором мы не заслужили проиграть. Этот гол Франции был каким-то ненужным, некрасивым. Но они попали в штангу во втором тайме, в первой половине игры Марсьяль не реализовал выход 1 на 1, ничья – закономерный результат.

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Я давно знаю Петракова и его требования. Выполняю то, что он от меня требует. А как будет дальше... Мы провели только 2 матча. Мы должны добиваться результата и выйти на ЧМ. Я буду делать все возможное, чтобы помочь ему. Надеюсь, и он будет помогать, чтобы я забил как можно больше голов", – сказал Яремчук для Youtube-канала vZbirna.

Напомним, в своей группе квалификации к ЧМ-2022 украинцы пока расположились на третьей строчке. Впереди у команды Петракова поединок с Финляндией и две встречи с боснийцами.

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