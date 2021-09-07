"Чи могли обіграти Францію? Ні. Я вважаю, що це був матч, в якому ми не заслужили програти. Цей гол Франції був якимось непотрібним, негарним. Але вони влучили у стійку в другому таймі, в першій половині гри Марсьяль не реалізував вихід 1 на 1. Нічия – закономірний результат.

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Я давно знаю Петракова та його вимоги. Виконую те, що він від мене вимагає. А як буде далі ... Ми провели тільки 2 матчі. Ми повинні здобувати результат і вийти на ЧС. Я буду робити все можливе, щоб допомогти йому. Сподіваюся, і він буде допомагати, щоб я забив якомога більше голів", – сказав Яремчук для Youtube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, у своїй групі кваліфікації до ЧС-2022 українці поки розташувались на третій сходинці. Попереду у команди Петракова поєдинок з Фінляндією та дві зустрічі з боснійцями.

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