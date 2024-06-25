"Это топ-сборная. Лукаку, де Брюйне, Доку – все футболисты мирового класса. Нас ждет очень сложный матч.

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Мы должны сделать что-то невероятное, чтобы взять очки с такой командой. Я очень надеюсь, что это будет день Украины, а не Бельгии. Очень хорошо знаю бельгийский футбол, и эта сборная действительно очень высокого уровня.

У них сильная система игры, очень подкованный тактически тренер. Думаю, они сейчас немного под давлением, поэтому будут играть с двойным желанием против нас. Это давление может их подтолкнуть к более агрессивному и открытому футболу", – цитирует Яремчука официальный сайт УЕФА.

Напомним, решающая дуэль между Украиной и Бельгией состоится в среду, 26 июня. Начало встречи в 19:00.

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