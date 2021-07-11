Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук все ближе к изменению клубной прописки.

Бенфика продолжает вести активный диалог з Гентом по поводу подписания 25-летнего нападающего, утверждает Voetbal24.

Яремчук может перейти в Бенфику – клубы ведут переговоры

Сейчас согласовывается сумма отступных. Бельгийцы стремятся получить около 25 млн евро, в то время как португальцы пытаются снизить сумму. Сам Яремчук, по информации источника, согласился на трансфер в расположение "орлов".

Контракт Романа с Гентом, за который он провел 43 матча в прошлом сезоне (23 мяча и 8 ассистов), рассчитан до лета 2025-го. На Евро-2020 украинец тоже неплохо себя зарекомендовал – два гола и одна результативная передача в 5 встречах.

К слову, Бенфика в кампании 2020/21 заняла третье место в чемпионате Португалии.

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