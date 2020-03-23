Яремчук с Дэвидом и Депуатром оказались в пятерке лучших нападений сезона

Роман Яремчук вместе со своими партнерами по атаке Гента демонстрируют роскошные результаты в текущем сезоне.

Атакующее трио "буйволов" было в топ-10 по выступлениям во внутреннем чемпионате, а учет всех турниров сезона дал еще лучший результат.

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Бомбардиры Гента попали в пятерку лучших в рейтинге Transfermarkt. В чемпионате, Кубке Бельгии и еврокубках они оформили 55 голов – 23 у Дэвида, 17 у Яремчука и 15 у Депуатра. Позади остались такие гранды, как Барселона, Реал, Ювентус и Ливерпуль. Лидером списка стал ПСЖ – Мбаппе, Икарди и Неймар наколотили феноменальные 68 мячей.

Напомним, чемпионат Бельгии официально приостановлен до 30 апреля, однако пауза может быть продлена на более длительный срок.

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