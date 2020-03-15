Яремчук, Безус и Пластун находятся на карантине – Гент приостановил тренировки

Гент, за который выступают трое игроков сборной Украины, отправил всю команду в кратковременный отпуск.

Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун и все остальные игроки Гента находятся на карантине. Несмотря на то, что случаев заболевания в команде нет, клуб решил приостановить тренировки и отправил всех футболистов в отпуск до среды, информирует официальный сайт "буйволов".

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В течение этого времени игрокам рекомендуют находиться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Чемпионат Бельгии, как и практически все лиги Европы, приостановлен.

К слову, только Игорь Пластун попал в основной список Шевченко на спарринги против Франции и Польши (которые, скорее всего, будут отменены). Безус и Яремчук оказались в резерве.

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