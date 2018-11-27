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Яремчук рассказал о восстановлении после травмы, полученной в сборной Украины

28 ноября 08:00 1 Читати українською
Яремчук рассказал о восстановлении после травмы, полученной в сборной Украины
Роман Яремчук / фото из соцсетей

Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук надеется в ближайшее время полностью восстановиться от травмы.

"После возвращения из сборной пропустил еще игру Гента против Антверпена. Сейчас я прохожу курс реабилитации и чувствую себя гораздо лучше. Я уже начал тренировки по индивидуальной программе, поэтому, надеюсь, уже в следующем туре смогу вернуться на поле и помочь своей команде.

Яремчук признался, почему пропустил спарринг против Турции

Главная задача Гента сейчас – попасть в число лучших шести клубов, чтобы во второй части первенства бороться за места в зоне еврокубков. Надеюсь, мы эту задачу выполним и весной будем в первой шестерке", – цитирует Яремчука официальный сайт ФФУ.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 15 матчей, в которых отметился 5-ю голами и одним ассистом.

Забитый и пропущенный голы сборной Украины против Словакии попали в топ-10 лучших в 5-6 турах Лиги наций

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Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
Матч окончен
0 : 0
Турция
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Украинцы за рубежом Украина Украина Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Украина - Турция Гент Гент Бельгия
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