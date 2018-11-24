Забитый и пропущенный голы сборной Украины против Словакии попали в топ-10 лучших в 5-6 турах Лиги наций

УЕФА сделал подборку из 10 самых красивых голов двух последних туров Лиги наций. Сборная Украины отметилась на видео как положительно, так и отрицательно.

Недавно завершился международный перерыв, в течение которого европейские сборные провели последние матчи группового раунда Лиги наций. УЕФА решил вспомнить лучшие голы 5 и 6 игровых дней турнира. В топ-10 дважды попала сборная Украины: и с забитым голом, и с пропущенным. Оба мяча из провального матча против Словакии, который завершился разгромом "сине-желтых" (4:1).

Словакия – Украина: гол Коноплянки попал в топ-5 тура Лиги наций по версии УЕФА

В подборку попал гол Евгения Коноплянки – капитан в касание классно пробил из-за пределов штрафной после передачи с правого фланга от Караваева.

В то же время УЕФА также отметил один из 4 голов словацкой сборной в ворота Дениса Бойко. На 52 минуте соперник забил Украине 3-й гол – Гамшик подключил Мака, тот попал в штангу, после чего Руснак подхватил мяч и прострелил в штрафную, где Зрелак пятой отправил сферу в ближний угол.

Дополнили топ-10 голы Кристиана Мартинеса (Андорра), Мартина Брайтвайта (Дания), Хариса Сеферовича (Швейцария), Тимо Вернера (Германия), Эниса Барди (Македония), Марселя Бюхеля (Лихтенштейн), Куинси Промеса (Нидерланды) и Берама Каяла ( Израиль).

Напомним, что Украина выиграла свою группу в Лиге наций и вышла в элитный дивизион турнира.

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