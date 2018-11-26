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Яремчук признался, почему пропустил спарринг против Турции

14:25 130 Читати українською
Яремчук признался, почему пропустил спарринг против Турции
Роман Яремчук / Фото ФФУ

Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о проблемах со здоровьем после матча бельгийского чемпионата против Антверпена (0:0).

"Перед игрой поясница, конечно, еще немного беспокоила, но дело не только в этом. Перед матчем с Турцией я отравился, и это тоже выбило меня из нормального тренировочного процесса. Поэтому поединок лучше было пропустить.

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Надеюсь, после выходного начну работать с командой в общей группе", – цитирует Яремчука издание Команда 1.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 15 матчей, в которых отметился 5-ю голами и одним ассистом.

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент
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