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Яремчук розповів про відновлення після травми, отриманої в збірній України

28 листопада 08:00 1 Читать на русском
Яремчук розповів про відновлення після травми, отриманої в збірній України
Роман Яремчук / фото із соцмереж

Форвард Гента і збірної України Роман Яремчук сподівається найближчим часом повністю відновитися від травми.

"Після повернення зі збірної пропустив ще гру Гента проти Антверпена. Зараз я проходжу курс реабілітації і почуваюся набагато краще. Я вже почав тренування за індивідуальною програмою, тому, сподіваюся, вже в наступному турі зможу повернутися на поле та допомогти своїй команді.

Яремчук зізнався, чому пропустив спаринг проти Туреччини

Головне завдання Гента зараз – потрапити до когорти найкращих шести клубів, щоб у другій частині першості боротися за місця в зоні єврокубків. Сподіваюся, ми це завдання виконаємо й навесні будемо в першій шістці", – цитує Яремчука офіційний сайт ФФУ.

В нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 15 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та одним асистом.

Забитий і пропущений голи збірної України проти Словаччини потрапили в топ-10 найкращих у 5-6 турах Ліги націй

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Бельгія Українці за кордоном Україна Україна Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Україна - Туреччина Гент Гент
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