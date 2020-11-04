Ведущий статистический портал Opta признал Романа Яремчука лучшим футболистом бельгийского первенства по итогам октября.

Яремчук поднялся в топ-5 бомбардиров Гента за 40 лет – вершина в зоне досягаемости

За прошедший месяц в чемпионате Бельгии форвард Гента и сборной Украины провел 4 матча, в которых сумел отличиться 6-ю голами и ассистом.

Напомним, Роман защищает цвета Гента с лета 2017 года. В течение нескольких месяцев у Яремчука был конфликт с руководством бельгийского клуба из-за желания 24-летнего украинца сменить команду.

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