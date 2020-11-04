Яремчук стал лучшим игроком чемпионата Бельгии в октябре
22:54 - Читати українською
Украинский нападающий Гента Роман Яремчук не сбавляет обороты.
Ведущий статистический портал Opta признал Романа Яремчука лучшим футболистом бельгийского первенства по итогам октября.
Яремчук поднялся в топ-5 бомбардиров Гента за 40 лет – вершина в зоне досягаемости
За прошедший месяц в чемпионате Бельгии форвард Гента и сборной Украины провел 4 матча, в которых сумел отличиться 6-ю голами и ассистом.
Напомним, Роман защищает цвета Гента с лета 2017 года. В течение нескольких месяцев у Яремчука был конфликт с руководством бельгийского клуба из-за желания 24-летнего украинца сменить команду.
Зинченко против Олимпиакоса: "съел" оппонента, стал мишенью и удивил в воздухе – оценки за победный матч в ЛЧ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter