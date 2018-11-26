Макаренко пригласил Безуса в Андерлехт

Хавбек Сент-Трюйдена Роман Безус прокомментировал слухи об интересе со стороны Андерлехта к услугам украинца.

"Интерес со стороны Андерлехта? Не буду лукавить – такие новости всегда приятно читать. Но реагировать на них еще очень рано. Все решится зимой, а сейчас я полностью сконцентрирован на игре за Сент-Трюйден.

Безус голом и ассистом помог Сент-Трюйдену в сверхрезультативном матче обыграть Андерлехт Макаренко

Мы говорили с Макаренко перед матчем наших команд. Он сказал: "Давай к нам зимой". Затем к разговору подключился мой бывший наставник в Сент-Трюйден, а ныне тренер молодежной команды Андерлехта, которому скоро предстоит сыграть с Динамо в Юношеской Лиге УЕФА. С ним нам тоже было о чем поговорить", – цитирует Безуса издание Команда 1.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Роман провел 11 матчей, в которых отметился 2-мя голами и 3-мя ассистами.