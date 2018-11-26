Яремчук зізнався, чому пропустив спаринг проти Туреччини

Форварда Гента і збірної України Роман Яремчук розповів про проблеми зі здоров'ям після матчу бельгійського чемпіонату проти Антверпена (0:0).

"Перед грою поперек, звичайно, ще трохи турбував, але справа не тільки в цьому. Перед матчем з Туреччиною я отруївся, і це теж вибило мене з нормального тренувального процесу. Тому поєдинок краще було пропустити.

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Сподіваюся, після вихідного почну працювати з командою в загальній групі", – цитує Яремчука видання Команда 1.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 15 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та одним асистом.

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