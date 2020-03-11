Яремчук приступил к работе с мячом

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук понемногу оправляется от травмы.

Украинский форвард бельгийского Гента Роман Яремчук вернулся из Сербии, где проходил первый курс реабилитации после операции, сообщает издание Zbirna.com.

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24-летний нападающий уже совершил первые пробежки, а также начал работу с клубным специалистом по физической подготовке. Кроме того, игрок провел первые упражнения с мячом.

К слову, Яремчук попал в резервный состав сборной Украины на товарищеские матчи против Франции и Польши.

В текущем сезоне Роман сыграл за свой клуб в 30 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе к Евро-2020 (4 гола).

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