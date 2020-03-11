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Яремчук приступил к работе с мячом

21:20 58 Читати українською
Яремчук приступил к работе с мячом
Роман Яремчук / УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук понемногу оправляется от травмы.

Украинский форвард бельгийского Гента Роман Яремчук вернулся из Сербии, где проходил первый курс реабилитации после операции, сообщает издание Zbirna.com.

Яремчук назвал переход из Динамо в Гент одним из самых правильных решений в жизни

24-летний нападающий уже совершил первые пробежки, а также начал работу с клубным специалистом по физической подготовке. Кроме того, игрок провел первые упражнения с мячом.

К слову, Яремчук попал в резервный состав сборной Украины на товарищеские матчи против Франции и Польши.

В текущем сезоне Роман сыграл за свой клуб в 30 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе к Евро-2020 (4 гола).

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