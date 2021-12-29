Бельгийское издание VoetbalPrimeur.be составило список самых противоречивых фигур бельгийского футбола в 2020 году.

Рома попытается подписать Яремчука – трансферу форварда сборной Украины препятствуют определенные трудности

Интересно, что 38-ю строчку рейтинга занял украинский нападающий Гента Роман Яремчук. В частности, издание указывает на открытое недовольство игрока тем, что летом сорвался его возможный трансфер из клуба и одновременно вспоминает о непростых отношениях с уже бывшим главным тренером "буйволов" Вимом Де Декером.

В то же время отмечается, что украинскому футболисту удалось найти общий язык с нынешним наставником Гента Хейном Ванхазебруком.

Напомним, в текущем сезоне Роман провел за бельгийскую команду 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

Яремчук – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу