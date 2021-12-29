Бельгійське видання VoetbalPrimeur.be склало список найсуперечливіших фігур бельгійського футболу у 2020 році.

Рома спробує підписати Яремчука – трансферу форварда збірної України перешкоджають певні труднощі

Цікаво, що 38-му сходинку рейтингу посів український нападник Гента Роман Яремчук. Зокрема, видання вказує на відкрите невдоволення гравця тим, що влітку зірвався його можливий трансфер з клубу і одночасно згадує про непрості відносини з уже колишнім головним тренером "буйволів" Вімом Де Декером.

У той же час відзначається, що українському футболісту вдалося знайти спільну мову з нинішнім наставником Гента Хейном Ванхазебруком.

Нагадаємо, у поточному сезоні Роман провів за бельгійську команду 22 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 4 результативні передачі.

Яремчук – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу