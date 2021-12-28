Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может сменить клуб уже в январе. Итальянская Рома снова обратила внимание на форварда Гента.

Форвард "буйволов" Роман Яремчук может покинуть свою нынешнюю команду уже в зимнее трансферное окно.

Гент не собирается продавать Яремчука конкурентам – СМИ назвало цену украинца

Интерес к 25-летнему футболисту возобновила итальянская Рома, которая делала попытки подписать Яремчука еще в прошлом году, сообщает издание La Gazetta dello Sport.

Скорее всего, представители "волков" уже в январе попытаются убедить Гент отпустить украинца. Однако, клуб из столицы Италии погряз в серьезных долгах, поэтому бюджет на трансферы будет крайне ограничен.

Наставник римлян Паулу Фонсека стремится укрепить атакующую линию команды, однако боссы Ромы сейчас готовы приобрести лишь одного футболиста. Кроме Яремчука, в шорт-листе "волков" находятся также Стефан Эль-Шаарави из Шанхай Шэньхуа и экс-"горняк" Бернард из Эвертона.

К слову, в текущем сезоне 25-летний Яремчук забил 11 голов и отдал 4 ассиста во всех турнирах.

Яремчук – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу