Милан начал переговоры с Гентом относительно возможного трансфера Романа Яремчука, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер итальянский журналист Алессандро Якобоне.

Яремчук может обогатить Гент более чем на 25 миллионов евро – два клуба из топ-чемпионатов готовы сделать предложения

Технический директор "россонери" Паоло Мальдини уже связался с представителями "быков" – Милан готов взять украинца в аренду с правом выкупа за 15-16 миллионов евро.

Напомним, Гент хочет выручить за трансфер своего футболиста 25-30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Яремчуком интересуется Вест Хэм и Вольфсбург.

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