Форвард уже давно не скрывает своего желания перейти в более сильный клуб. Гент наконец-то решил отпустить своего лидера, но хочет получить достойную компенсацию.

Гент объявил о трансфере двух игроков – они выступают на позициях Безуса и Яремчука

По информации Calciomercato, Гент рассчитывает заработать на трансфере Яремчука 25-30 млн евро. Яркая игра Романа в матче против Нидерландов на Евро-2020 подтолкнула потенциальных покупателей к активным действиям.

Отмечается, что сейчас на Яремчука есть два реальных претендента. Лондонский Вест Хэм ищет замену Себастьяну Алле, который покинул клуб зимой, и легко может удовлетворить требования Гента. Также форварда хочет купить Вольфсбург. Руководство немцев уже даже подготовило первое предложение для бельгийских коллег.

Напомним, Яремчук выступает в составе "буйволов" с лета 2017-го года. За это время воспитанник киевского Динамо отыграл за Гент 152 матча, в которых забил 61 гол и отдал 18 результативных передач.

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