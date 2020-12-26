Кортрейк принимал Гент в 19 туре Лиги Жупиле. Отчет о матче с участием игроков сборной Украины читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии, 19 тур

Кортрейк – Гент – 1:0

Гол: Селемани, 49

Удаление: Яремчук, 22

В 19 туре Лиги Жупиле сошлись команды игроков сборной Украины – Кортрейк принимал Гент. В составе хозяев вышел Евгений Макаренко, а у гостей – Роман Яремчук и Роман Безус. Игорь Пластун начал игру на скамейке запасных.

Уже в середине первого тайма Гент остался вдесятером. Яремчук получил прямую красную карточку за толчок соперника. Непонятная агрессия Романа заставила его партнеров играть в меньшинстве большую часть поединка. Кортрейк реализовал численное преимущество в дебюте второй половины игры – Селемани элегантным ударом с линии штрафной поразил дальний угол. Этот гол стал единственным в матче. Макаренко и Безус отыграли весь поединок, а Пластун так и не появился.

Гент прервал победную трехматчевую серию и опустился на 9 место таблицы с 25 очками. Кортрейк набрал 26 пунктов и обошел "буйволов", поднявшись на 8 место.

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