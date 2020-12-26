В матче 19-го тура чемпионата Бельгии Гент на выезде встречался с середняком турнирной таблицы Кортрейком. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не смог доиграть даже первый тайм поединка.

Форвард Гента Роман Яремчук "отличился" в очередном матче Лиги Жупиле против Кортрейка.

Гент проиграл "битву украинцев" и прервал удачную серию – красная карточка Яремчука стала роковой

Украинец в середине первого тайма увидел перед собой необязательную красную карточку и оставил команду в меньшинстве при счете 0:0. Роман нарушил правила у ворот Кортрейка, неожиданно толкнув в спину Петара Голубовича, который находился без мяча. Интересно, что для Яремчука это удаление стало дебютным в Лиге Жупиле.

Напомним, Гент до начала поединка занимал в турнирной таблице чемпионата Бельгии 8 место, имея в своем активе 25 очков.

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