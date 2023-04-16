Лига Жупиле, 33-й тур

Вестерло – Брюгге – 0:0

Наш 27-летний форвард, который последний раз забивал еще 19 октября прошлого года, традиционно оказался на скамейке для запасных. Однако и без него Брюгге выглядел солидно.

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Гости давили в течение всего поединка, но конвертировать свое преимущество (22 удара против 7) не смогли. На 67-й минуте отличился Ферран Жутгла, но гол экс-нападающего Барселоны отменили после просмотра VAR.

Роман Яремчук появился на поле на 83-й. За это время ничего серьезного создать не сумел. Финальные 0:0. Брюгге набрал 56 баллов и закрепился на 4 позиции. Чтобы продолжить выступления в чемпионской группе, команде украинца необходимо побеждать в следующем матче против Эйпена или надеяться на провалы конкурентов.

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